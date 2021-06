Karin Bloemen gekwetst door Hugo de Jonge

Karin Bloemen was vorige maand furieus op demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De politicus gaf toen aan dat mensen niet noodzakelijk naar het theater hoefden, maar ook gewoon thuis een dvd konden opzetten.

"Ik vond dat verschrikkelijk", aldus Bloemen vrijdag in De Telegraaf. "Hoe kun je zoiets publiekelijk zeggen zonder je daarvoor te schamen? Die man snapt het blijkbaar gewoon niet." De artiest vindt de uitspraken neerbuigend naar zowel het publiek als haar vakgenoten. "Er zijn mensen die een jaar voor dure kaartjes sparen om een voorstelling te kunnen zien. En vervolgens roept deze minister met dedain: ’Zet maar een cd op.’ Hoe durf je? Ik vond het een belediging naar de culturele sector. Ik was écht geraakt en gekwetst!"

Zelf moest Bloemen zo'n tachtig optredens uitstellen of afzeggen toen de coronacrisis uitbrak. Inmiddels werkt ze samen met Cor Bakker aan een nieuwe show en is ze begonnen aan de voorbereidingen voor haar veertigjarig jubileum in 2023. Ze vertelt in de krant dat ze niet kan wachten om weer op de planken te staan. "Ik mis mijn publiek, de lachsalvo’s en natuurlijk het applaus."