Kinderen over toestand Peter R. de Vries: ‘Nog heel veel onzeker’

De twee kinderen van Peter R. de Vries, Royce en Kelly, hebben bij Tijd voor Max gisteravond over de toestand van hun vader gezegd dat 'nog veel onzeker' is. Bij Op1 sprak goede vriend Simon Vuyk uit dat 'zijn hoop is gevoed.'

"We begrijpen dat iedereen wil weten hoe het met onze vader gaat", zei Kelly de Vries. "Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker, daar kunnen we dus niet zoveel over vertellen. We weten wel dat hij in ontzettend goede handen is en dat de dokters en verpleegkundigen fantastisch werk leveren."

Vuyk, die al 30 jaar bevriend is met Peter R. de Vries is donderdag op bezoek geweest. "Woensdag dacht ik, na die grote paniek, hij is er nog. Als er iemand in staat is om kleine kansen te grijpen, dan is hij het wel. Je leeft en je teert en je werkt ook op basis van hoop. Hoop verbindt ons om hem heen. Nadat ik donderdag bij hem was geweest, was die hoop gevoed.”