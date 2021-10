Met of zonder Dreetje: concerten Holland Zingt Hazes gaan volgende maand door

De concerten van Holland Zingt Hazes gaan volgende maand gewoon door. Dat laat een woordvoerder van organisator MediaLane desgevraagd weten aan ANP. De zegsvrouw kan alleen niets loslaten over of André Hazes, die vorige maand aangaf te kampen met een burn-out, ook weer van de partij is.

Volgens Albert Verlinde is het vrijwel zeker dat de zanger er niet bij kan zijn. Dat vertelde de musicalproducent zaterdagavond tijdens Shownieuws. André is sinds bekend werd dat hij rust neemt amper nog gezien in het openbaar. De geruchtenmolen draait overuren rondom de zanger, van wie onder meer gezegd wordt dat hij in de garage van zijn moeder woont en dat het uit zijn met zijn vriendin Sarah, met wie hij begin dit jaar een relatie kreeg.

Jeroen van der Boom liet eerder al weten aan Shownieuws ontzettend te hopen dat André meedoet. "Maar we zijn creatief genoeg als er een mouw aan gepast moet worden."

Holland Zingt Hazes is een van de grootste jaarlijkse meezingconcerten in Nederland waarbij de hits van André Hazes sr. centraal staan. Onder aanvoering van André Hazes, Jeroen van der Boom en Roxeanne Hazes schuiven diverse artiesten aan om mee te zingen. De eerstvolgende concerten staan gepland voor 5 en 6 november in de Ziggo Dome. In 2022 is er ook een reeks concerten ter ere van het 10-jarig jubileum van Holland Zingt Hazes.