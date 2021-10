Bonnie St. Claire schaamde zich voor drankverslaving

Bonnie St. Claire heeft zich vaak geschaamd voor haar drankverslaving. Toch ziet de 71-jarige zangeres dat als iets goeds. "Die schaamte heeft me overeind gehouden", zegt ze in een interview met de Volkskrant.

De drank heeft haar loopbaan schade berokkend, vindt St. Claire terugkijkend. "Ik heb van mezelf iemand gemaakt die ik niet was. Dat vind ik zo stuitend. Waarom heb ik dat mezelf aangedaan? Ik had natuurlijk een bekend hoofd. Hee, kom er gezellig bij. En daar ging ik weer. Ik was dat niet. Ik was die vrouw niet. Ik werd steeds onzekerder, ook op het podium, en ik was overal bang voor. Alleen drank stelde me gerust. Dat was maar schijn natuurlijk, maar dat had ik niet door."

Toen de media met haar verslaving aan de haal gingen, stortte St. Claire in. "Er werd sensatie gecreëerd ten koste van mij. Het ging veel te ver", zegt ze. "Ik ben vriendelijk, dat in de eerste plaats. En ik ben goedgelovig. Ik ben geen berekenend type, als ik dat was geweest was ik wel een rijke kerel getrouwd. Ik ben totaal niet materialistisch, ik ben een eenvoudig meisje uit de Van Hogendorpstraat in Amsterdam. En dat ben ik altijd gebleven. Daarom was het extra gemeen. Ik ben geen naar persoon die dit soort dingen uitlokt. Het was meedogenloos. Zo zou ik nooit met iemand kunnen omgaan."

Inmiddels heeft St. Claire al drie jaar geen druppel alcohol meer gedronken en wil ze afrekenen van haar oude imago. Ze schreef een boek over haar leven, getiteld Kwam Een Vrouw Bij De Slijterij. "Ik wil dat iedereen weet dat er geen rode wijn meer in een glas zit als ik bessensap drink. En dat wilde ik zelf vertellen, in mijn eigen woorden. Ik laat het niet meer aan de bladen over."