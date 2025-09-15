Het verband tussen borstkanker en deodorants

Bevorderen anti-transpirantdeodorants borstkanker? In de wetenschappelijke gemeenschap wordt al jaren gedebatteerd over deze vraag. Een nieuwe studie, gepubliceerd in het International Journal of Molecular Sciences, zegt dat de aluminiumzouten in deo's waarschijnlijk schadelijk zijn. Aluminium in deodorants droogt de huid uit en voorkomt daarmee dat de gebruiker gaat zweten.

Een groep onderzoekers van het Oncology and Hematology Centre en de University of Oxford, stelden cellen van hamsters – waaronder borstkliercellen – in de reageerbuis bloot aan aluminiumzouten. Resultaat: het metaal dringt niet alleen cellen binnen, maar maakt ook het gnoom instabiel; een vooraankondiging van kanker, schrijft Le Monde.

"Het onderzoek toont aan dat aluminium het DNA van cellen verandert met methoden die gelijkwaardig zijn aan die van erkende kankerverwekkende stoffen en bevestigt zo het kankerverwekkende potentieel", bevestigt de Fondation des Grangettes in een persbericht.