Adele niet van plan muziek te blijven maken tot ze oud is

Nadat Adele's nieuwe single Easy On Me afgelopen week uitkwam, gaf de Britse superster een interview aan Greg James van BBC Radio 1. De twee kennen elkaar al sinds de start van Adele's carrière, waardoor er een geanimeerd gesprek ontstond.

De zangeres bekende onder meer niet voor de rest van haar leven te willen blijven zingen. "Nee, dat wil ik en dat willen de mensen ook niet." Hierop reageerde James dat haar fans haar waarschijnlijk juist wél tot in lengte van jaren willen horen. "Niemand wil mij zien als ik 95 jaar ben en me horen zeuren en zien kettingroken, terwijl ik als een oud vrouwtje wordt opgegeten door mijn katten," aldus Adele.

Het nummer Easy On Me staat op het album 30, de eerste plaat die Adele in vijf jaar uitbrengt.