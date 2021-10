Youp van ‘t Hek zou stadions kunnen vullen voor anti-Sywert benefiet

De animo voor de benefietvoorstellingen die Youp van 't Hek wil spelen om de rechtszaak tegen Sywert van Lienden en zijn zakenpartners over hun omstreden mondkapjesdeal te bekostigen, is zo groot dat de cabaretier al denkt aan stadionoptredens. Dat zei hij donderdag in de RTL 4-talkshow Jinek. "Ik noemde Carré maar volgens mij kan ik nu al én De Kuip én... ik kan alle stadions, alleen bij NEC ligt het een beetje moeilijk", grapte hij verwijzend naar de ingestorte tribune afgelopen weekeinde in het Goffertstadion in Nijmegen. Van 't Hek ageert al maanden tegen Van Lienden, die weigert de zeker 9 miljoen die hij met de omstreden deal heeft verdiend terug te geven. De cabaretier vindt dat Van Lienden en zijn kompanen het geld terug moeten betalen en haalde daardoor steeds keihard uit om het verhaal niet over te laten waaien. Advocaat Peter Plasman kwam vervolgens op het idee om aangifte te doen. Voor de cabaretier is zijn actie al bijna geslaagd. "Eigenlijk heb ik ook het gevoel dat ik het vanavond kan afsluiten. Omdat gebeurd is wat ik wilde en nu is het aan de juristen", zei Van 't Hek wijzend op Plasman. "Maar als ik weer merk dat het gaat verdwijnen, ben ik er weer."