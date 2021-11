Henk Temming: Henk Westbroek is niet helemaal toerekeningsvatbaar

Het is geen geheim dat de boegbeelden van Het Goede Doel, Henk Westbroek en Henk Temming, niet altijd door één deur konden. In De Telegraaf van maandag vertelt Temming dat hij niet denkt dat het ooit nog goed zal komen. Op de vraag of hij een taart van Westbroek verwacht op zijn 70e verjaardag in december, antwoordt Temming: "Nee, nooit. Oh nee. Die heeft zo’n ontzettende hekel aan mij, haha."

Zelf heeft Temming ook niet al te veel aardigs te zeggen over zijn oude bandgenoot. "Ik heb niet zozeer een hekel aan hem, maar ik beschouw hem als een patiënt", aldus de zanger. "Dat is een ander verhaal. Iemand die niet helemaal toerekeningsvatbaar is. Iemand die van het een op het andere moment gek kan worden en uit zijn slof kan schieten. Agressie, driftbuien, dat soort dingen. En daar hou ik niet van."

Westbroek gaf eerder al aan nooit een reünie van Het Goede Doel te willen. In een gesprek met het Radio 5-programma Volgspot liet hij in 2018 over zijn voormalig muzikale partner weten: "We hebben in de regel ruzie over letterlijk alles. Als ik zeg 'zullen we het zo doen', dan weet ik dat Henk zegt: 'nee, zus lijkt me beter'. Als ik dan inbind, zegt hij vervolgens: misschien is zo toch beter. Ik ben nu 66 en ik heb geen zin meer om mijn leven lang ruziënd door te brengen."