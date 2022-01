De Jonge kijkt persconferentie met alcoholvrij bier en popcorn

Hugo de Jonge, niet langer meer de coronaminister, kijkt naar de persconferentie met een alcoholvrij biertje en een grote bak popcorn. Dat deelt hij op Twitter. De Jonge was tijdens het grootste deel van de crisis verantwoordelijk voor de coronabestrijding, en deed zelf tientallen persconferenties. Dit was de eerste van zijn opvolger Ernst Kuipers. Overigens zit De Jonge wel in het nieuwe kabinet. Hij werd deze week beëdigd als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De persconferentie is met het aantreden van Kuipers ook in een nieuw jasje gestoken, met een andere achtergrond en grafieken in beeld. Kuipers kon tijdens zijn eerste persconferentie direct versoepelingen van de strenge coronamaatregelen aankondigen.