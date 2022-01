Wendy van Dijk heeft ‘dit soort gedrag nooit waargenomen’

Wendy van Dijk heeft nooit iets gemerkt van de verhalen die rondgaan over het RTL-programma The Voice of Holland. Van 2010 tot en met 2019 presenteerde Van Dijk het programma samen met Martijn Krabbé.

Van Dijk schrijft op Instagram "jarenlang met ziel en zaligheid" aan het programma te hebben gewerkt. Ze zegt ook "dit soort gedrag" nooit te hebben waargenomen. Van Dijk vindt het een goede zaak dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld. RTL en producent ITV kondigden dat zaterdag aan. Voorlopig is het programma niet op tv te zien.

"Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar de slachtoffers van ontoelaatbaar gedrag rondom The Voice, mensen die zo dapper zijn geweest om naar buiten te treden", schrijft Van Dijk. "Hun verhaal verdient het onafhankelijk en in alle rust te worden gehoord."

Zaterdag werd bekend dat The Voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege berichten rondom mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende vervolgens dat hij relaties van "seksuele aard" heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. Coach Anouk meldde zondag te stoppen bij het programma. Tegen haar 'collega-coach' Ali B is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat.