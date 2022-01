BN’ers nemen het op voor Humberto: ‘Hoffelijkste talkshowhost die ik ken’

Albert Verlinde beschuldigde in Shownieuws zondagavond Humberto Tan (56) van grensoverschrijdend gedrag. Humberto zou toen hij RTL Late Night presenteerde, ongepaste appjes hebben gestuurd naar vrouwelijke gasten. BN'ers nemen het voor hem op.

Humberto zelf noemde de opmerkingen van Verlinde al 'pure laster' en 'kolder'. 'Ik bedankte na afloop van de uitzending alle gasten via de app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The Voice.' Hij laat weten met een advocaat bezig te zijn.

Verlinde spreekt van een 'cultuur die destijds heerste' bij RTL Late Night die breder onderzocht moet worden. Maar volgens een aantal Bekende Nederlanders is er niets aan de hand. Claudia de Breij schrijft bijvoorbeeld dat ze de bedank-appjes altijd 'hoffelijk en leuk' vond. 'Misschien moeten we iets meer afgaan op wat vrouwen zeggen die slachtoffer zijn van gedrag van bepaalde mensen in de showbizz en iets minder op wat collega’s menen te moeten insinueren.'

Ook Saskia Noort is lovend over de presentator. Ze noemt hem de 'meest gastvrije, hoffelijke en integere' talkshowhost die ze ooit ontmoette. 'Zijn appjes de dag na de uitzending waren altijd correct. Hij gaf je het gevoel dat er geen afstand tussen host en gast bestond. Kom daar nog maar eens om', schrijft ze.