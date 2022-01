Tsjechische zangeres overleden na bewuste coronabesmetting

Folkzangeres Hana Horka uit Tsjechië, is op 57-jarige leeftijd overleden nadat ze zich bewust liet besmetten met het coronavirus.

Haar zoon vertelt aan de BBC dat hij en zijn vader, beide wel gevaccineerd, rond kerst het coronavirus opliepen. Zijn moeder bleef bewust in de buurt zodat ze ook besmet zou raken. Dat wilde ze graag, omdat je in Tsjechië op veel plekken alleen naar binnen mag als je gevaccineerd bent of recent genezen dus ook als ze weer wilde optreden had ze een herstelbewijs nodig.

"Ze had eigenlijk een week in quarantaine moeten gaan toen wij besmet raakten", zegt haar zoon. "Maar ze was de hele tijd bij ons." Zo raakte ze zelf ook besmet. Twee dagen voor haar overlijden plaatste ze haar laatste bericht op social media. Ze keek uit naar haar herstel. "Nu kan ik naar concerten, de sauna en het theater", schreef ze.

Zondag zou ze zich ook weer beter hebben gevoeld en nog een wandeling hebben gemaakt. Maar daarna stortte ze in. Kort daarna overleed ze in bed, vertelt haar zoon. "Binnen tien minuten was het voorbij."

Hij had haar er meermaals van proberen te overtuigen om zich te laten vaccineren, maar de gesprekken ontaardden vaak in vervelende discussies. Nu doet hij zijn verhaal om anderen te waarschuwen toch een vaccin te nemen.