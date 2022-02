Video: Ellemieke Vermolen door het oog van de naald

Actrice en presentatrice Ellemieke Vermolen lijkt aan de dood te zijn ontsnapt. Rijdend door de Gerrit van der Veenstraat in Zuid werd haar auto vrijdagmiddag geraakt door een omvallende boom.

Ohmygod die auto door het oog van de naald!!!!! #Eunice pic.twitter.com/G0pS6vamXm — Franny (@frantastica36) February 18, 2022

Op Instagram Stories deelt Vermolen dat het haar auto is die in de video te zien is en zij op dat moment achter het stuur zat. ‘Lieve mensen, doe alsjeblieft voorzichtig,’ schrijft ze bij een heftige foto van de schade. ‘Ik heb net een boom op mijn auto gehad. Zoveel geluk dat hij op mijn achterkant terechtkwam.’

In RTL Boulevard vertelt Vermolen over het voorval: “Ik had die boom niet gezien, was gefocust op de weg. En ineens hoor ik zo’n harde klap op mijn dak. De ruiten sprongen, dus ik kreeg wel allemaal glassplinters in mijn nek.” Er kwamen mensen naar buiten om haar te helpen, vertelt ze. Vermolen is, op de glassplinters na, niet gewond geraakt.