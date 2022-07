Schokkende beelden: enorm beeldscherm valt op dansers tijdens concert in Hongkong

Tijdens een concert van de band Mirror in Hongkong ging het gruwelijk mis. Een enorm beeldscherm kwam naar beneden en viel op twee dansers.

Meer precies: het scherm viel op het hoofd van één danser, die toen boven op een andere viel. Ze zijn beide naar het ziekenhuis gebracht, de ene is er ernstig aan toe. Twee toeschouwers raakten in shock, een andere werd onwel. Ook zij gingen naar het ziekenhuis.

Mirror is in Hongkong een bekende band. Er gaat nu een petitie rond voor meer veiligheid tijdens de concerten van de muziekgroep, die zingt in het cantopop-genre.

Dit zijn de beelden (pas op schokkend):

Horrific. Massive TV screen falls on dancer during #Mirror concert in Hong Kong. Extremely disturbing footage. People in HK tell me accusations of negligence have flown since Day 1 of rehearsals on part of engineering company that set up the stage. Prayers this dancer survives. pic.twitter.com/jpGRQJ9cNF