John Ewbank liep ‘tonnen’ mis na afslaan The Voice-klus

Het had weinig gescheeld of John Ewbank had de leadermuziek van The Voice gemaakt. De liedjesschrijver was daarvoor gevraagd door John de Mol maar sloeg de klus af, vertelt hij in NRC.

De tune moest een variatie worden op Ik Leef Niet Meer Voor Jou van Marco Borsato. Ewbank zat destijds echter in opnames voor een nieuw album van diezelfde Borsato. "Achteraf gezien heeft dat me tonnen gekost, want die tune werd later wereldwijd gebruikt bij alle edities", aldus de componist.

Uiteindelijk ging de klus naar Martijn Schimmer, die ook verantwoordelijk is voor talloze andere leaders van bekende Nederlandse tv-programma's. Het leverde hem in 2012 zelfs een ASCAP Film and Television Award op.