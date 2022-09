‘Ik lees net dat ik vreemdga’

Ook de man van Chantal Janzen moest er aan geloven. Hij was in sportkleding gezien bij een hotel en moest dus wel vreemdgaan, wist een juicekanaal.

Chantal schrijft er geestig over in &C. Ze kreeg een appje van haar man dat hij las dat hij vreemdging.

"Ik appte terug: ‘Joh, met wie?’ Hij antwoordde: ‘Nou, dát weet ik niet, maar ik weet wel wáár ik het blijkbaar doe.’ Ik belde hem tussen de repetities door. ‘Wie zegt dan dat je vreemdgaat?’ ‘Zo’n kanaal.’ Ah, een juicechannel dus. Vuile praat. Goed omschreven wel. Want vuil, dat is het vaak. Nu bleef het voor ons hierbij, wat betreft dat bericht over mijn man.

Hij werd er hier en daar nog wel goed mee gepest. Vrienden die selfies maakten bij het desbetreffende hotel waar hij ‘het’ zou doen. Het bleek overigens een youth hostel te zijn met louter stapelbedden. ‘Wel creatief,’ zei ik, en prees zijn lenigheid. Enfin, we lachten er maar om, maar vonden het niet bepaald een dijenkletser."

Media-wetenschapper Linda Duits over juicekanalen: "Sterren zijn aantrekkelijk omdat ze zowel op ons lijken als ver van ons af staan. De grootste celebs zijn speciaal, maar toch gewoon gebleven. Dankzij sociale media hebben we meer dan ooit het gevoel dicht bij onze sterren te staan en ze te kennen. Op Instagram verschijnen hun story’s tussen die van vrienden en familie. Dat gevoel van nabij maar toch veraf maakt celebs tot ideaal roddelvoer. We bespreken de levens van anderen, zodat we een idee hebben van wat we wel en niet moeten doen, dragen, vinden. Over sterren roddelen is veel veiliger dan over je vrienden. Dat laatste komt altijd uit en zorgt voor ellende. Maar dankzij de aard van de celebritycultuur vergeten we soms dat achter de persona een daadwerkelijk persoon zit. Met een echt leven met echte emoties, en die meekrijgt wat erover haar wordt gezegd."