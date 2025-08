Vleermuis vliegt in mond van toeriste: Amerikaans horrorverhaal met peperduur prijskaartje

Een droomvakantie in Arizona veranderde in een nachtmerrie voor de 33-jarige Erica Kahn uit Massachusetts. Terwijl ze de lucht fotografeerde, vloog er plotseling een vleermuis recht op haar af. Het dier kwam vast te zitten tussen haar hoofd en de camera en glipte tot overmaat van ramp haar mond in, toen ze het van schrik uitgilde.

Haar vader, die arts is, raadde haar met klem aan om meteen een serie injecties tegen rabiës (hondsdolheid) te nemen. Omdat ze net haar baan in de biomedische sector was kwijtgeraakt, had Kahn geen zorgverzekering. De dag na het incident sloot ze een nieuwe polis af via een online aanbieder.

Kleine lettertjes

Ze dacht daarmee de medische kosten in Arizona, Massachusetts en Colorado te kunnen dekken. Maar de verzekeraar weigerde de kosten, want in de kleine lettertjes stond een wachttijd van 30 dagen. Kahn had juist vooraf gebeld en was ervan overtuigd dat noodgevallen zoals deze wél onder de dekking zouden vallen. Toch kreeg ze uiteindelijk een rekening van meer dan 20.000 dollar voor behandelingen in vier verschillende zorginstellingen.

Een dure les

Inmiddels heeft ze een nieuwe baan en is een deel van de medische kosten afbetaald. Ze heeft een betalingsregeling getroffen en is in beroep gegaan tegen de overige rekeningen. Kahn kijkt met gemengde gevoelens terug, maar is haar gevoel voor humor niet verloren: “Het is eigenlijk best een grappig verhaal als die gigantische medische rekening er niet aan vastzat. Ik weet nu in ieder geval hoe een vleermuis smaakt. Een aardse, zoetige smaak.”