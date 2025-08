Waarom vrouwen na hun dertigste anders daten

Dertig worden is voor veel vrouwen een kantelpunt in hun liefdesleven. Uit een grootschalig Pew-onderzoek blijkt dat vrouwen van 30 plus online daten selectiever aanpakken dan twintigers: zij swipen slechts 5% van de profielen naar rechts, tegenover 61% bij mannen. Dat sluit aan bij de openhartige Reddit -ervaringen die Vice verzamelde. Een gebruiker vat het zo samen: “Ik date niet meer om een leegte te vullen, maar om mijn leven te verrijken”.