Wetenschappers waarschuwen voor enorme plasticcrisis: we zitten midden in stille ramp

We zitten midden in een stille ramp, stellen wetenschappers. Ze spreken van een wereldwijde plasticcrisis die jaarlijks voor minstens 1500 miljard dollar aan gezondheidsschade zorgt.

Van miskramen tot kindersterfte, van luchtvervuiling tot microplastics in je bloed: plastics ondermijnen onze gezondheid van de wieg tot het graf, aldus een nieuwe alarmerende analyse gepubliceerd in The Lancet.

Sinds 1950 is de wereldwijde plasticproductie met meer dan 200 keer toegenomen. Tegen 2060 zou dat kunnen verdrievoudigen tot een duizelingwekkende miljard ton per jaar. En nee, dat zijn niet alleen medische hulpmiddelen of isolatiematerialen: het gaat vooral om wegwerpproducten als frisdrankflesjes en fastfoodbakjes.

Slechts 10 procent van al dat plastic wordt gerecycled. De rest belandt op stortplaatsen, in rivieren en oceanen of in je lichaam. Want plastic breekt af tot micro- en nanoplastics die je inademt of binnenkrijgt via voedsel en water. Deze deeltjes zijn inmiddels aangetroffen in bloed, moedermelk, placenta's, sperma en zelfs het beenmerg. Wat ze daar doen? De wetenschap weet het nog niet precies, maar er zijn al verbanden gelegd met hart- en vaatziekten, hersenschade en vruchtbaarheidsproblemen.

Klimaatramp

Plastics zijn ook een klimaatramp. Meer dan 98 procent wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en het productieproces stoot jaarlijks zo’n 2 miljard ton CO2 uit, meer dan heel Rusland.

Hoogleraar Philip Landrigan, hoofdonderzoeker en kinderarts, noemt plastics een “groeiend en ernstig onderschat gevaar”. Vooral baby’s en jonge kinderen lopen risico. De industrie benadrukt liever dat er ook veel gerecycled wordt, maar volgens de onderzoekers is dat een illusie: “We kunnen ons niet uit deze crisis recyclen.”

De oproep is duidelijk: een wereldwijd plasticverdrag is dringend nodig. Maar het overleg daarover wordt ondermijnd door oliestaten en plasticlobbyisten.