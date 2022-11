Heleen van Royen: parkiet is niet voor niets gestorven

Heleen van Royen is blij dat ze met haar verhaal over de dood van haar parkiet onder de aandacht heeft gebracht dat avocado giftig is voor sommige vogelsoorten. "De legacy van Parky, onze parkiet. Zijn dood is niet voor niets geweest", tweet de schrijfster maandag.

Van Royen vertelde vorige week in de talkshow HLF8 dat ze in het verleden haar parkiet avocado had gegeven, niet wetende dat het giftig was voor onder meer parkieten. De volgende ochtend lag Parky "op de rug, met de pootjes omhoog". De Dierenbescherming waarschuwde in reactie baasjes om te controleren of huisdieren bepaald voedsel kunnen eten.

De schrijfster hoopt dat haar verhaal mensen heeft gewaarschuwd. "Hopelijk heeft hij vele andere parkietenlevens gered. Avocado = giftig voor parkieten en papegaaien."