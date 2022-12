Loden Leeuw voor vier oud-voetballers in gokreclame

Oud-voetballers Wim Kieft, Sjaak Swart, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde hebben een Loden Leeuw gewonnen, de prijs voor de irritantste BN'er in een reclame. Dat werd maandagavond in het AVROTROS-programma Radar bekendgemaakt. De vier voetballers wonnen de prijs voor hun rol in de reclame voor onlinecasino BetCity. Kieft, Swart, Sneijder en Van der Meijde kregen 69 procent van de stemmen en versloegen daarmee Frank Lammers (Jumbo) en Alex Klaasen (Lidl). Sinds 30 juni mogen er geen bekende Nederlanders meer worden ingezet voor gokreclames. Daarom zijn de oud-voetballers in de nieuwe reclame van BetCity vervangen door fans. De commercial van wedkantoor TOTO werd met 57,3 procent van de stemmen verkozen tot de meest irritante reclame. Stemmers zouden de zingende gorilla als nieuwe 'koning TOTO' irritant vinden. Ook dit wedkantoor kreeg namelijk te maken met het verbod op rolmodellen in gokreclames. De Loden Leeuw wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt in het programma Radar. Vorig jaar werd Henny Huisman uitgeroepen tot meest irritante BN'er en sleepte beveiligingsbedrijf Verisure de prijs voor het irritantste spotje in de wacht.