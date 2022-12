Ontroerend: Oekraïens meisje dat Let it go zong in schuilkelder, verrast door Frozen-zangeres

Begin dit jaar wist een 8-jarig Oekraïens meisje mensen over de hele wereld te raken toen ze Let it go zong vanuit een schuilkelder in Oekraïne. Tijdens een Britse oudejaarsspecial bracht ze de hit uit de film Frozen opnieuw, maar er wachtte haar een grote verrassing.

Amelia Anisovitsj trad op voor de Britse tv-zender ITV1. Die had als verrassing de actrices die Elsa en Anna spelen in de Londense theaterversie van de film uitgenodigd om voor haar te zingen. Speciaal voor de gelegenheid was er een versie van het lied gemaakt in een mix van Oekraïens en Engels.

De zangeressen kwamen al zingend het podium op. Amelia reageerde emotioneel.

Hier zie je hoe het meisje in de schuilkelder zingt en alle aanwezigen stil krijgt: