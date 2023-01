Zoon regisseur over rechtszaak Romeo and Juliet: gênant

De zoon van regisseur Franco Zeffirelli, Pippo Zeffirelli, vindt het "gênant" dat twee acteurs uit zijn vaders film Romeo and Juliet (1968) nu filmproductiemaatschappij Paramount aanklagen vanwege een naaktscène uit de film. De acteurs Olivia Hussey en Leonard Whiting hebben een rechtszaak aangespannen, waarin ze Paramount ervan beschuldigen hen seksueel te hebben uitgebuit en naaktfoto's van opgroeiende kinderen te hebben verspreid. In de film zijn de blote billen van Whiting en de blote borsten van Hussey te zien. Hussey en Whiting, nu in de 70, waren gedurende het filmen van de film respectievelijk 15 en 16 jaar oud. "Het is gênant om te horen dat twee oudere acteurs, die hun bekendheid voornamelijk aan deze film te danken hebben, nu 55 jaar na het filmen verklaren dat ze het slachtoffer zijn geweest van misbruik dat hen jaren angst en emotioneel leed heeft bezorgd", stelde Pippo Zeffirelli in een verklaring. Gelukkige herinneringen "Ik had het gevoel dat ze al die jaren altijd dankbaarheid en vriendschappelijke gevoelens jegens Zeffirelli hadden. Ze hebben honderden interviews gegeven over hun gelukkige herinneringen aan deze mooie ervaring." De betreffende scène uit Romeo and Juliet is "verre van pornografisch", meent Pippo Zeffirelli, wiens vader in 2019 overleed. Bovendien werkte Hussey een paar jaar later opnieuw samen met zijn vader voor Jesus of Nazareth (1977), zei hij. Hussey en Whiting zouden emotioneel leed hebben opgelopen en zouden ook kansen op professioneel gebied zijn misgelopen. Ze zouden daarom een schadevergoeding eisen van zo'n 500 miljoen dollar, meldde vakblad Variety eerder.