TMZ: Amanda Bynes opgenomen na naakte zwerftocht op straat

Het lijkt opnieuw niet goed te gaan met Amanda Bynes. Volgens TMZ is ze opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis nadat ze zondagochtend naakt over straat in Los Angeles zou hebben gelopen. Een ooggetuige zegt tegen de entertainmentsite dat Bynes een auto liet stoppen en tegen de bestuurder vertelde dat ze een psychose had gehad. Ze kon vervolgens het alarmnummer bellen. Politiebronnen stellen dat de 36-jarige Bynes daarna is opgevangen in een nabijgelegen politiebureau. Daar werd vastgesteld dat ze moest worden opgenomen. Bynes zou niet gewond zijn geraakt bij het incident. Bynes, die op 10-jarige leeftijd doorbrak dankzij de Nickelodeonserie All That, heeft een verleden met mentale problemen. Ze kwam op 27-jarige leeftijd onder curatele van haar moeder omdat het niet goed met haar ging. Ze kampte met verslavingen en zou onder meer brand hebben gesticht op de oprit van een oudere vrouw. Omdat het beter met haar ging werd de curatele vorig jaar na negen jaar opgeheven.