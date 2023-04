Floortje Dessing vertrok na ‘chantage’ bij RTL naar NPO

Floortje Dessing heeft machtsmisbruik in de televisiewereld in het verleden aan den lijve ondervonden. In de AD-bijlage Mezza vertelt de presentatrice en programmamaakster zaterdag over haar periode bij RTL en dat ze daar "gechanteerd" werd om een programma te presenteren wat ze niet wilde.

"Ik ben een keer bij RTL bijna ontslagen omdat ik weigerde Funniest Homevideos aan elkaar te praten, dat leek me helemaal niks", herinnert de 52-jarige Dessing zich. "Een interimmanager - ik noem geen namen - dreigde mij te ontslaan, plus mijn hele team en mijn reisprogramma op te doeken." De presentatrice noemt het voorval "pure chantage", maar liet niet zo makkelijk over zich heenlopen. "Ik wist niet wat me overkwam. Na een hoop stress en slapeloze nachten dacht ik: fak joe vriend, dat gaan we niet doen. Toen ben ik vertrokken bij RTL en naar de NPO gegaan."