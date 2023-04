‘IJdeltuitentreurigheid’: Fittie tussen Youp en Ruud de Wild, deel 2

Ruud de Wild was al hevig beledigd door Youp, die het tochtje van Ruud en Olcay naar het aardbevingsgebied in Turkije belachelijk had gemaakt. Na hun reisje zaten de twee bij Op1 om te laten zien hoe erg ze het hadden gevonden.

‘IJdel leedvermaak’, luidt de kop van zijn column in de VARAgids. “Geïnspireerd door een kek showbizzsetje dacht ik: bij de volgende ramp ga ik ook. Ik ga er gewoon heen. Wat ik er ga doen? Kijken. Ook met mijn vrouw”, schreef hij. Hoe hij bij de volgende ramp in hun voetsporen zal treden? “Ik zal er ernstig bij kijken en later verklaren dat ik het daar niet droog hield.”

Ruud zei geëmotioneerd op de radio dat het hem koud liet wat Youp van hem vond. “Als ik zie wat we in Turkije bereikt hebben, dan interesseert het elitaire gelul van zo’n Youp van ’t Hek me geen reet.”

Vandaag bespreekt Youp de docusoap van Ruud & Olcay. Als een van de weinige had Youp gekeken.

"De docusoap van Olcay Gulsen en Ruud de Wild. Afvoerputjestelevisie. IJdeltuitentreurigheid van het troebelste water. Huilend van het lachen hing ik op de bank. Ik geef toe dat het leedvermaak is. Maar het is lang geleden dat ik zo onbedaarlijk hard gelachen heb om stuitend amateurtoneel. Dit wordt de komende weken mijn redding in dit verder zinloze bestaan."

Vermoedelijk zal Ruud huilend verklaren dat hij hier bovenstaat.