Achtervolging in scène gezet voor Netflix? “Harry en Meghan hadden filmploeg bij zich”

Prins Harry (38) en Meghan Markle (41) spraken van een “dramatische” achtervolging door paparazzi in New York dinsdagavond. Maar getuigen zeggen dat het wel meeviel, en er zijn ook aanwijzingen dat het illustere duo zelf met de race begin. De Duitse krant ‘Bild’ heeft vernomen dat het koppel een eigen filmploeg op sleeptouw had genomen - mogelijk in opdracht van streamingdienst Netflix.

The Sussexes hebben in het verleden met Netflix gewerkt. In de documentaire "Harry & Meghan", die in 2022 uitkwam, filmden Meghan en Harry hun dagelijks leven met hun smartphones.Zelfs nu in New York haalde de prins keer op keer zijn mobiele telefoon tevoorschijn tijdens de 'achtervolging'. Wat hij ermee deed, of hij daadwerkelijk scènes aan het filmen was voor Netflix, is onduidelijk.