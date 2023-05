Sniper gaat vreemd: Oh Oh Cherso-stel na 13 jaar uit elkaar

Roos van Gelder, beter bekend als Little Princess, en Vincent van der Lans (Sniper) zijn niet meer samen. “Liefde overwint altijd, onze liefde niet. Ik weet er al een tijdje van en hierdoor zijn Vincent en ik niet meer samen”, schrijft Roos op haar Instagrampagina.

Het is bijna dertien jaar geleden dat Barbie, Sterretje, Matsoe Matsoe, Jokertje, Elize, Kabouter (Bibi Breijman), Little Princess en Sniper meededen aan de realityserie Oh Oh Cherso. Van der Lans en Van Gelder ontmoetten elkaar tijdens de opnames, kregen een relatie en twee kinderen, Jesse (5) en Seph (2).

Een paar maanden geleden zette Roos haar Sniper nog in het zonnetje op Instagram. Ze schreef dat hun relatie 'niet altijd makkelijk is', maar dat ze samen ook 'de mooiste momenten beleven'. "Nog 2 jaar en dan hebben we die 7 zware jaren gehad zeggen ze toch. Het is niet altijd makkelijk, het is niet altijd leuk. We staan hier wel samen als gezin. Zware stormen getrotseerd, de mooiste momenten beleefd, intens genoten, elkaar af en toe ook helemaal kwijt. Het is niet niks die 12 jaar, zoveel gezien en beleefd samen. Het leven gevierd en ook geliefden verloren… Het begon bij ons als een groot avontuur en is nu onze veilige haven waar we elkaar steeds weer mogen vinden”, schreef Van Gelder.

Maar het heeft niet zo mogen zijn. Personal trainer Vincent zou een affaire hebben met een 20-jarige klant, claimde een Juicechannel. En nu lijkt Roos dit met een gebroken hart te bevestigen. “Het is voorbij”, schrijft ze.