Nick Cannon ziet van twaalf kinderen dochter Onyx het vaakst

Nick Cannon ziet zijn acht maanden oude dochter Onyx van zijn twaalf kinderen het vaakst. "Ze is het kind waar ik de meeste tijd mee doorbreng", vertelt de comedian en presentator in The Jason Lee Podcast.

"Ik ben minstens drie keer per week een hele dag met haar. Maar dat deel ik niet op sociale media, want dat gaat niemand iets aan", vervolgt de 42-jarige Cannon. Met de moeder van Onyx heeft de comedian een "supersterke" band. "En ons co-ouderschap is heel solide." Cannon kreeg zijn twaalf kinderen met zes verschillende vrouwen. Vorige week vertelde hij dat hij op Moederdag per ongeluk een paar kaarten had verwisseld. "Tijdens het schrijven heb ik de kaarten door elkaar gehaald. En dan leest een van de moeders dus opeens hoe ik me voel over de ander." De comedian kreeg Onyx met LaNisha Cole. Met Mariah Carey heeft hij de 12-jarige tweeling Moroccan en Monroe. Met Brittany Bell kreeg hij zoon Rise (7 maanden), dochter Powerful (2) en zoon Golden (6). De tweeling Zion en Zillion (1) en dochter Beautiful (5 maanden) deelt hij met Abby De La Rosa. Met Bre Tiesi kreeg hij zoon Legendary (9 maanden) en met Alyssa Scott dochter Halo (5 maanden) en zoon Zen die vijf maanden na zijn geboorte overleed.