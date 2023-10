Paul McCartney kijkt ‘trots’ naar foto’s van vroeger

Wanneer Paul McCartney (81) foto's van zichzelf van vroeger ziet, komen daar veel emoties bij los. Een van die emoties is trots, vertelt de zanger en voormalig Beatle in gesprek met The Herald Sun. "Als je foto's van jezelf bekijkt van vroeger, komen er veel gevoelens los. Een daarvan is 'tjonge, zag ik er niet goed uit?' We zagen er allemaal jong en mooi uit, ik denk dat iedereen dat ervaart", meent McCartney. "Als je foto's van jezelf uit je studententijd ziet en denkt 'goh, ik vond niet dat ik er toen goed uitzag', maar dan blijkt dat toch wel zo te zijn. Ik zag er wel goed uit." De zanger is bovendien "trots" dat hij überhaupt zo terug kan kijken op die tijd. "Ik ben erg trots dat ik de luxe heb gehad om die periode in mijn leven op beeld vast te leggen", zegt McCartney ook aan de hand van foto's van zijn collega-Beatles John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. "Hoe geweldig ziet John er wel niet uit? Hoe knap is George en hoe grappig is Ringo? Ik houd gewoon van de positieve dingen hiervan, het geluk van het verleden."