McCartney nog steeds bedroefd om dood Lennon en Harrison

Het grijpt Paul McCartney nog steeds aan dat zijn Beatlemaatjes John Lennon en George Harisson zijn overleden. Dat zegt de ex-Beatle in een interview met The Times. Afgelopen week verscheen Now And Then, de allerlaatste single van The Beatles. "Ik hou van het idee dat je altijd bij elkaar blijft", zegt 'Macca'. "Je wilt iemand van wie je houdt niet loslaten. Dat geldt zeker voor mij en de jongens." Hij vertelde het nog steeds te kwaad te krijgen als hij naar foto's van John en George kijkt. Paul zegt zich gelukkig te prijzen dat hij John en George om zich heen had. Hij herinnert zich allerlei dingen die hij met zijn maatjes heeft beleefd. Bij het maken van Now And Then kwamen er weer veel herinneringen boven. "Het maakt me nog steeds erg triest dat deze jongens er niet zijn. Het is een bittere pil die je gewoon moet slikken." Now And Then was een demo die John Lennon ooit maakte. Het nummer werd met behulp van AI en de overgebleven Beatles Paul en Ringo Starr opnieuw opgenomen.