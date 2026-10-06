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Emile Ratelband is kwijt (volgens De Telegraaf)

Beroemd
door Désirée du Roy
ANP-451409700
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Zijn villa in Thailand staat leeg, zijn telefoon reageert vreemd en volgens zijn familie is het al wekenlang helemaal stil. Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband (77) lijkt van de radar verdwenen. Zijn kinderen gingen hem zoeken in Thailand, maar kwamen met lege handen terug.

Lege villa, geen spoor

Rolls (49) en Minou (49) reisden los van elkaar naar Thailand om hun vader te zoeken. „Zijn villa was verlaten en er was geen enkel teken van leven. Alle sporen lopen dood; hij lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen", zegt Rolls tegen De Telegraaf. Ook bij de politie en de ambassade kwamen ze niet verder.
Al bijna twee jaar is er geen normaal contact met Ratelband, die sinds een paar jaar in Thailand woont. Daar hield hij zich bezig met vastgoed en een krekelkwekerij. Tegen zijn twaalfjarige dochter zegt Rolls dat opa een wereldreis maakt.

Een video die niemand mag zien

Een half jaar geleden deden de Thaise autoriteiten nog een controle. Ze namen een video op waarin Ratelband zegt dat er niets aan de hand is. De familie heeft die beelden nooit gezien. Ze kregen alleen te horen dat hij „niets meer met ons te maken wilde hebben".
Zijn ex-vrouw Moon van Buuren, de moeder van Royce (19) en Emilio (17), deed ruim een jaar geleden namens haar kinderen aangifte van vermissing. „Er klopt niets van!", zegt ze. „Als hij de kinderen van ons niet meer wil zien, dan zou hij die boodschap persoonlijk hebben verteld."

Appjes die niet van hem lijken te komen

De familie twijfelt ook aan de berichten die nog binnenkomen. Rolls en Moon vermoeden dat ze worden geschreven door Natalia, een vrouw in zijn omgeving en de draagmoeder van een van zijn kinderen. „Mijn vader schreef altijd met hoofdletters en zonder interpunctie", zegt Rolls. Zoon Emilio zei in mei al dat hij bang was dat iemand anders de telefoon van zijn vader beheert.

Het Jomanda-spoor

Deze zomer ging het gerucht rond dat Ratelband in Canada zou zijn, bij medium Jomanda. Met haar trad hij eind jaren tachtig en begin jaren negentig vaak op. Rond die tijd stuurde hij zelf nog een bericht: „Met mij gaat het goed. Ik zit in het buitenland en zeg niet met wie, wat en waar." Daarna werd het weer stil.
De familie gelooft niet in het Canada-verhaal. „Als dat zo zou zijn, waarom is er dan geen teken van leven naar ons gestuurd?", vraagt Rolls. Hij houdt rekening met ziekte, een beroerte of erger.

Meer weten?

  • De Telegraaf: familie mag laatste video niet zientelegraaf
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