Ratelband junior (46) verdacht van gigantische beleggingsfraude, met de noorderzon vertrokken

De FIOD viel gisteren binnen bij meerdere panden van ondernemer Charles Ratelband (46), zoon van de bekende Emile Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen van maar liefst 23 miljoen euro aan beleggersgeld dat bedoeld was voor windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie.

Zelf is hij nergens te bereiken. Sterker nog, het telefoonnummer op de site van zijn bedrijf blijkt van een compleet onschuldige buitenstaander te zijn.

De financiële opsporingsdienst bevestigt de inval bij bronnen van de NOS. Ratelband zou sinds 2022 tientallen miljoenen hebben opgehaald bij beleggers voor groene projecten. Volgens de FIOD is dat geld vermoedelijk niet gebruikt waarvoor het bedoeld was. “Ook de beloofde rente wordt inmiddels niet meer uitbetaald", schrijft de dienst in een persbericht, zonder Ratelband daarin bij naam te noemen. Een deel van het verdwenen geld zou zijn overgeboekt naar een privérekening van de verdachte.

Spooktelefoonnummer

Wie Ratelband probeert te bereiken, vangt bot. De receptionist van een van zijn bedrijven kon niet doorverbinden en telefoonnummers van andere ondernemingen bleken niet meer te werken. Op de website van zijn bedrijf FutureEnergyFund staat een 06-nummer vermeld, maar dat blijkt van een nietsvermoedende vrouw te zijn die niets met het bedrijf te maken heeft.

"Ik heb al eens gevraagd mijn nummer van de site te halen", zegt zij. "Toen was het een tijdje rustig, maar de laatste tijd krijg ik weer veel telefoontjes."

Ook de gedupeerde beleggers komen niet bij Ratelband terecht. Menno Visser zit namens hen in een stichting die toezicht houdt op WindShareFund, één van Ratelbands bedrijven. "Hij heeft een geheim nummer", zegt Visser. "Ik kan hem alleen mailen. Normaal belt hij dan snel terug."

Nieuw fonds in Amerika

Volgens Visser brengt Ratelband veel tijd door in de Verenigde Staten, waar hij beleggers zou werven voor nieuwe groene fondsen. Uit een recente nieuwsbrief van WindShareFund blijkt dat zijn Nederlandse bedrijven inmiddels ook reclame maken voor het Amerikaanse GreenRock.

De Amerikaanse plannen worden ook gebruikt als verklaring waarom Nederlandse beleggers al een jaar geen rente meer krijgen. "De rente is nu ongeveer een jaar opgeschort", aldus Visser. Dat zou samenhangen met een fusie van Ratelbands Amerikaanse fondsen. Ondanks alles houdt hij de moed erin: "Ik heb geen aanleiding om aan te nemen dat de uitbetaling daarna niet weer op gang komt. Ik vertrouw er nog steeds op dat het goed komt."

Niet de eerste keer