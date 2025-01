Heftig nieuws van Emma Heesters: "Uitzaaiingen in de lymfeklieren"

Emma Heesters maakte een kleine twee maanden geleden bekend dat ze baarmoederhalskanker heeft. De 28-jarige zangeres komt nu met een verdrietige update: er zijn uitzaaiingen gevonden in haar lymfeklieren.

Op Instagram schrijft ze: "De allerlaatste chemo 🎂❤️ super blij!! Maar….helaas is mijn behandeltraject nog niet klaar. Eerst wees alles erop dat ik in stadium 1 zat, maar na een operatie van het verwijderen van lymfeklieren kreeg ik te horen dat mijn kanker uitgezaaid was (stadium 3)", aldus Emma.

"Ik heb de afgelopen weken dus niet alleen elke week chemotherapie gehad, maar ook 5x per week bestraling/radiotherapie. De komende weken worden de laatste, zware, loodjes!"