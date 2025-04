Johan Derksen haalt hard uit naar Ilse DeLange: "Iedereen haat dat wijf"

Ilse DeLange keert terug als coach bij The Voice. Tot groot ongenoegen van Johan Derksen. Bij VI doet hij een boekje open over de Twentse zangeres.

Anouk mocht niet terugkomen bij The Voice en Ilse dus wel, terwijl die laatste het volgens Derksen flink achter de ellebogen heeft. “Zij heeft de gave om de gezellige tante te spelen met de camera erbij. Een Almeloos dialect, een eenvoudig meisje, the girl next door, maar buiten de camera is het de schrik van de hele muziekindustrie. Iedereen haat dat wijf.”

De countryzangeres is volgens hem te veel in zichzelf gaan geloven. “Ik zal je vertellen: haar eerste album nam ze op in Nashville — nou, dat zijn de beste studio’s van Amerika — maar zij halverwege het album vond het niet goed genoeg en moest overgevlogen worden naar Los Angeles om daar de boel in te zingen.” In Nashville vonden ze het bizar, denkt Johan. “Ja, ze zijn daar helemaal gek geworden, want ze zeiden: ‘Ilse wie?’”

Of het klopt wat Johan Derksen zegt, is natuurlijk maar zeer de vraag. Wel weten we dat Ilse DeLange flinke ruzie heeft met Waylon. De onenigheid ontstond toen het duo na hun tweede plek op het Eurovisie Songfestival op tour wilde. Volgens bronnen zou Ilse meer dan de helft van de winst hebben gewild en ging Waylon daar niet mee akkoord.