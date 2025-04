Wall Street daalt in afwachting nieuwe importheffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag licht omlaag. Beleggers wachten op de nieuwe importheffingen die Donald Trump woensdag gaat aankondigen. De Amerikaanse president maakt dan de wederkerige tarieven bekend, waarmee hij landen wil straffen die heffingen op Amerikaanse producten hebben. Trump zei wel "erg vriendelijk" te zijn bij het vergelden van deze "oneerlijke handelsbarrières" tegen de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 41.798 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 5589 punten en techbeurs Nasdaq daalde ook 0,4 procent, tot 17.230 punten. De Amerikaanse beurzen stonden in het eerste kwartaal flink onder druk door de onrust rond het handelsbeleid van Trump. Zo leden de S&P 500 en de Nasdaq het grootste kwartaalverlies sinds 2022.

The Washington Post meldde dat medewerkers van het Witte Huis een voorstel hebben opgesteld om tarieven van ongeveer 20 procent te heffen op de meeste importproducten naar de Verenigde Staten. Trump voerde eerder al fikse heffingen in op staal en aluminium uit het buitenland. Ook kondigde hij importheffingen van 25 procent op auto's aan, die deze week ingaan.

Critici beschuldigen Trump ervan de VS in een handelsoorlog te storten waarbij handelspartners met vergeldingsmaatregelen komen. De importheffingen dreigen bovendien de inflatie aan te jagen, waardoor het voor de Federal Reserve lastiger wordt om de rente te verlagen.

Tesla klom 2,4 procent, ondanks dat de elektrische autofabrikant de verkopen in Frankrijk, Nederland en Zweden opnieuw zag kelderen in maart. De laatste tijd zijn er veel protesten tegen Tesla-topman Elon Musk vanwege zijn werk voor president Trump. Tesla zal naar verwachting woensdag de wereldwijde verkopen over het eerste kwartaal bekendmaken. Het aandeel Tesla is sinds begin dit jaar 36 procent in waarde gedaald.

PVH werd ruim 18 procent meer waard. Het moederbedrijf van de bekende modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor het nieuwe boekjaar vielen hoger uit dan voorzien.