Kickbokser Badr Hari opgepakt voor mishandeling ex-vrouw

Badr Hari is zondagavond in Amsterdam gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn ex-vrouw, de moeder van zijn vijf kinderen. De kickbokser bracht de nacht door in een politiecel en wordt sinds maandagochtend ondervraagd.

De ex-partner van Hari heeft maandagochtend officieel aangifte gedaan van meerdere gevallen van mishandeling. Ze had al eerder contact met de politie, maar durfde destijds om verschillende redenen geen officiële klacht in te dienen. Zondagmiddag zou de kickbokser haar voor de deur van haar woning hebben geslagen.

Volgens bronnen van De Telegraaf zou de mishandeling op camera zijn vastgelegd. De advocate van de vrouw gaf maandagochtend geen commentaar op de zaak.

Badr Hari eerder veroordeeld voor geweldsdelicten

Het is niet de eerste keer dat de profbokser wordt beschuldigd van mishandeling. In 2012 werd hij gearresteerd en later veroordeeld voor geweld tegen onder anderen ondernemer Koen Everink. Hari had eerder een relatie met Estelle Cruijff.

Zijn ex-vrouw, die nu aangifte heeft gedaan, is een voormalig fotomodel met wie hij in 2016 in het huwelijk trad. Samen kregen ze vijf kinderen. Hun relatie kwam onder druk te staan na geruchten over een affaire van Hari met een kindermeisje.

De vechtscheiding die volgde, zou volgens ingewijden gepaard zijn gegaan met fysiek geweld. Wat er precies zondagavond is gebeurd, wordt momenteel onderzocht door de politie. Welke advocaat Hari bijstaat, is nog niet bekend.

