Bridget Maasland verliest kort geding tegen Privé

Bridget Maasland heeft de zaak die ze tegen Privé had aangespannen verloren. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdagmiddag geoordeeld. De presentatrice had een schadevergoeding van 7500 euro en een rectificatie geëist van een artikel waarin Privé beweert dat ze in 2014 'een huwelijksnacht beleefde' met André Hazes. Privé meldde recent dat de presentatrice en de zanger, sinds vorige maand officieel een stel, vijf jaar geleden op de bruiloft van Patty Brard al het bed hadden gedeeld. Volgens Maasland klopt er niets van de roddel en was er enkel sprake van een zoen, terwijl hoofdredacteur Evert Santegoeds zich baseert op meerdere bronnen die Hazes en Maasland in innige poses zouden hebben gespot op het showbizzhuwelijk. De rechter stelde dat het artikel een inbreuk op de privacy vormde, maar vindt het aannemelijk dat, gelet op vijf schriftelijke verklaringen, er meer aan de hand was dan alleen een heftige zoen. André Hazes schikte zelf eerder met Privé over een foto van zijn 3-jarige zoontje die het blad op de voorpagina had geplaatst.