Nieuwe verkeersregels in Frankrijk in 2025: dit moet je echt weten

nieuwe verkeersregels en strengere milieumaatregelen ingevoerd. Wie dit jaar met de auto naar of door Frankrijk reist, moet rekening houden met de volgende belangrijke wijzigingen: Pas op als je met de auto naar het Zuiden gaat. Frankrijk heeft in 2025 diverseeningevoerd. Wie dit jaar met de auto naar of door Frankrijk reist, moet rekening houden met de volgende belangrijke wijzigingen:

Strengere milieuzones (ZFE) en Crit’Air-sticker

- Vanaf 1 januari 2025 zijn alle Franse steden en agglomeraties met meer dan 150.000 inwoners verplicht een lage-emissiezone (Zone à Faibles Émissions, ZFE) te hebben. In deze zones is een Crit’Air-milieusticker verplicht

- Het aantal steden met een milieuzone is fors uitgebreid. Naast bestaande zones in Parijs, Lyon, en Grenoble zijn er nu ook zones in onder meer Lille, Nice, Reims, Nancy, Le Havre, Nîmes en Nantes. In totaal kwamen er 30 nieuwe milieuzones bij in 2025

- Voertuigen met een Crit’Air 3 Sticker (diesels van voor 2011 en benzineauto’s van voor 2006) mogen in veel grote steden, waaronder Parijs en Lyon, niet meer rijden binnen de milieuzones. In Parijs geldt dit verbod op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, met uitzondering van feestdagen.

- Ook op ringwegen rond grote steden, zoals de Boulevard Périphérique van Parijs, is een milieusticker verplicht. Oudere dieselauto’s worden hier volledig geweerd

- De milieusticker is te bestellen voor € 4,91 en hoort bij het voertuig. Controle is handmatig en boetes zijn mogelijk bij overtreding

Nieuwe snelheidslimieten

- Op de ringweg rond Parijs (Boulevard Périphérique) is de maximumsnelheid sinds oktober 2024 verlaagd naar 50 km/u[1].

- In veel stedelijke gebieden zijn snelheidslimieten verder aangescherpt om de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit te verbeteren.

Verbod op filefilteren (motorrijders

- Vanaf 1 januari 2025 is het verboden om in stedelijke gebieden tussen de rijen auto’s door te rijden (filefilteren) op hoofdwegen binnen de bebouwde kom. Op snelwegen buiten de stad mag het nog wel. Overtreding kost €135[6][8].

Speciale rijstroken op de Périphérique van Parijs

- De speciale rijstrook voor openbaar vervoer, carpoolen (minimaal twee inzittenden), taxi’s, hulpdiensten en gehandicapten wordt in 2025 permanent op de ringweg van Parijs. Motorrijders mogen er onder voorwaarden gebruik van maken[6].

Intelligente snelheidsbegrenzers

- Nieuwe voertuigen die vanaf juli 2024 worden verkocht, moeten standaard uitgerust zijn met een intelligente snelheidsbegrenzer. Dit systeem leest verkeersborden en past automatisch de snelheid aan[6].

Ecologische boetes en bonussen

- De ecologische boete voor vervuilende auto’s is verhoogd, terwijl de ecologische bonus voor schone voertuigen sinds december 2024 is verlaagd[6].

Praktische tips voor Nederlandse automobilisten

- Controleer voor vertrek of je auto in aanmerking komt voor de juiste Crit’Air-sticker en bestel deze tijdig.

- Let extra op de snelheidslimieten, vooral rondom Parijs en andere grote steden.

- Motorrijders: houd rekening met het verbod op filefilteren in steden.

- Vermijd de drukste reisdagen (“zwarte zaterdagen”) in juli en augustus om lange files te voorkomen

De belangrijkste wijzigingen op een rij

Wie in 2025 met de auto naar Frankrijk reist, doet er goed aan zich vooraf te verdiepen in de nieuwe regels en tijdig een milieusticker aan te schaffen. Zo voorkom je boetes en onaangename verrassingen onderweg.