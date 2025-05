Ophef over TMF-docu: "Ik ben er anderhalf jaar goed ziek van geweest"

Nog voor The TMF Story te zien is, veroorzaakt de tweedelige documentaire over de muziekzender ophef. De vj's van toen doen een boekje open over de schandalige werktijden. En de oprichter, Lex Harding, wordt beschuldigd van racisme.

In de docu vertellen bijna alle vj's dat ze 'altijd' aan het werk waren voor de zender die van 1995 tot 2011 bestond. Je kon geen nee zeggen. Jeroen Post zegt bijvoorbeeld: "Ik ben zeker in mijn tijd over het randje gegaan. Ik heb burn-outachtige klachten meegemaakt. Toen ben ik er wel anderhalf jaar goed ziek van geweest. Ik werd wakker met hartkloppingen."

Fabienne de Vries heeft weleens haar auto langs de kant van de weg gezet, omdat ze te moe was om door te rijden en Bridget Maasland had last van paniekaanvallen. "Toen heb ik voor het eerst gedacht: oh, het is misschien best wel veel."

Renate Gerschtanowitz stelt gewaarschuwd te zijn dat 'alle vj's na een half jaartje ongeveer een kleine mental breakdown kregen'. En Miljuschka Witzenhausen vertelt: "Ik ben best wel vaak gewoon letterlijk omgevallen. Flauwgevallen omdat ik zo oververmoeid was. Iemand van HR had natuurlijk moeten zeggen: 'meisje, misschien moet je even mañana, mañana doen'."

Lex Harding, de 80-jarige oprichter van de destijds immens populaire muziekzender wilde eerst nog meewerken aan de documentaire, maar zegt nu te worden beschuldigd van ’uitbuiting, ontslag, seksisme en racisme’. Hij weigerde verder nog zijn medewerking.

De documentaire is vanaf vanavond te streamen op Videoland.