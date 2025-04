Parool zag: Vrouwen schopten verdachte verkrachting op Koningsdag van slachtoffer af

Een groepje vrouwen heeft op Koningsdag de verdachte van de mogelijke verkrachting op de Keizersgracht van het slachtoffer afgeschopt. Dat is te zien op een filmpje dat in bezit is van Het Parool.

De krant deelt de video (terecht niet. Te zien is hoe enkele vrouwen tussen de geparkeerde auto’s op de Keizersgracht de man roepen weg te gaan. Ze vragen omstanders de politie te bellen, terwijl ze schoppende bewegingen naar de man maken. Die steekt zijn hand uit en probeert een van de vrouwen van zich af te weren. De beelden werden op Snapchat gedeeld.

Zondag verscheen een filmpje op sociale media waarop te zien was hoe een man op Koningsdag midden op de dag boven op een vrouw lag en seks met haar leek te hebben. De twee waren duidelijk te zien voor voorbijgangers, van wie sommigen het ook filmden

De indruk ontstond dat omstanders vooral amusement in de misdaad zagen. Maar dat was dus niet voor alle omstanders het geval. Het waren met name die in het geweer kwamen. En niet zonder succes.

Maandag werd bekend dat de politie de beelden onderzocht, omdat er mogelijk geen sprake was van wederzijdse toestemming en mogelijk dus verkrachting.

Door de video en filmpjes is de kans groot dat de dader, die herkenbaar was op de filmbeelden, uiteindelijk gestraft zal worden.