Breghje Kommers, de onbekende hiphopmagnaat achter Boef, Ronnie Flex en Ali B.

Er zijn amper foto’s van haar en als ze er zijn is ze gefotografeerd als de vrouw van Ali B. (en de moeder van zijn kinderen). Maar Breghje Kommers is de impressario achter de grote hiphopartiesten van Nederland. Niet alleen Ali B. , maar ook de succesvolste van hen, Boef. En ze vertegenwoordigt komiek Najib Amhali en artiesten en vloggers als Famke Louise en Monica Geuze. Kortom: een sterke, maar weinig bekende vrouw. Het FD portreteert haar.

‘Zij heeft single-handedly het belangrijkste managementbedrijf in de Nederlandse hiphopmarkt opgebouwd’, zegt Kees de Koning, oprichter van hiphoplabel Top Notch tegen het FD. ‘Breghje is streng maar kordaat. Niet altijd de meest meegaande in onderhandelingen maar ze zet de artiesten die ze vertegenwoordigt altijd op de eerste plaats.’

Wat maakt Kommers zo geliefd? Volgens Glen Faria, ook artiest bij het bureau van Kommers, zit het ’m in die moederrol. Faria is rapper, theatermaker en songwriter. Hij kent Kommers al zeventien jaar. ‘Je weet nooit echt wat er vanbinnen bij haar gebeurt’, zegt hij. ‘Daardoor lijkt ze unbreakable en dat is in deze wereld echt nodig.’

Wanneer Kommers Ali B ontmoet, is hij herstellende van een gokverslaving. ‘Breghje heeft ervoor gezorgd dat zijn schulden werden ingelost en dat hij echt iets ging doen met zijn talent’, vertelt een jeugdvriend.

Breghje Kommers spant zich nu twintig jaar in om jongerencultuur niet alleen geaccepteerd, maar ook gerespecteerd te krijgen. Haar bureau is een drijvende kracht achter populaire cultuur in Nederland.

Ze is een van de machtigste mensen in de Nederlandse muziekwereld, constateert het FD. Veel mensen weten niet eens hoe ze eruitziet. Maar zeg Breghje en ingewijden weten precies over wie je het hebt.