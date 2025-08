Gebruik geen zoetjes of light frisdrank als je tegen kanker wordt behandeld.

Allereerst: dit artikel is geschreven naar aanleiding van een waarschuwing van de gezaghebbende New Scientist . Er is dus veel reden het zeer serieus te nemen.

zoetjes en light frisdrank – komt negatief in het nieuws Zoetjes in je koffie lijken een onschuldige manier om suiker te vermijden, maar nieuw onderzoek laat zien dat ze problematisch kunnen zijn voor mensen die behandeld worden tegen kanker . Met name sucralose – een veelgebruikt zoetmiddel in bijvoorbeeld– komt negatief in het nieuws

Wetenschappers ontdekten dat regelmatige consumptie van sucralose samenhangt met een slechtere respons op immunotherapie, een veelgebruikte behandeling bij onder andere melanoom en longkanker. Patiënten die meer dan 0,16 mg sucralose per kilo lichaamsgewicht per dag aten, zagen hun overlevingskans en respons op behandeling aanzienlijk verslechteren. Zo leefden bijvoorbeeld melanoompatiënten die weinig sucralose gebruikten gemiddeld vijf maanden langer zonder dat hun kanker terugkwam, vergeleken met zware gebruikers.

Het probleem zit waarschijnlijk in de invloed van sucralose op de darmflora. Dit zoetmiddel verandert de samenstelling van de bacteriën in de darm zodanig, dat het immuunsysteem — en met name de zogeheten T-cellen — minder effectief optreden tegen kankercellen. In muizenonderzoek kon deze negatieve invloed zelfs deels teniet gedaan worden door het aminozuur arginine bij te geven, al is nog onduidelijk of dat bij mensen ook werkt.

Wat betekent dit concreet voor mensen die kankerbehandelingen ondergaan? Het vermijden van kunstmatige zoetstoffen – hoe lastig dat ook kan zijn – lijkt een verstandige keuze zolang niet duidelijk is of de gevonden effecten één op één gelden voor menselijke behandelingen. Tussentijdse aanpassingen in het dieet zijn laagdrempelig én mogelijk zeer effectief.