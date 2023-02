Iedereen wil naar Vermeer: waarom zijn de kaartjes voor het Rijksmuseum al tot juni uitverkocht?

Er waren 450.000 tickets beschikbaar voor de tentoonstelling van Johannes Vermeer en ze zijn allemaal in een mum van tijd over de toonbank gevlogen, zei Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits in het tv-programma Buitenhof. Hij overweegt om extra kaarten uit te geven voor avondbezoekers.

Maar meer bezoekers betekent ook meer drukte rondom de schilderijen. Op den duur kijk je meer tegen de achterhoofden van andere kunstliefhebbers aan, dan naar Het Melkmeisje of een van de andere 27 Vermeers. “Je wilt dat de mensen die naar binnen komen de schilderijen goed kunnen zien”, zegt Dibbits.

De liefde voor kunstschilder Johannes Vermeer noemt Dibbits 'wereldwijd gigantisch', maar de enorme run op de kaarten had ook hij niet verwacht. “De eerste avond al probeerden zoveel mensen op de site te komen, dat hadden we natuurlijk ook wel verwacht, maar toch waren het er nog meer dan we aan konden, en toen was de site down.”

In de tentoonstelling 'Vermeer' zijn 28 van de 37 Vermeers te zien die bewaard zijn gebleven. Er waren nog nooit zoveel werken van de Nederlandse kunstschilder uit de Gouden Eeuw tegelijk te aanschouwen.

Het nieuwe NPO1-programma De Nieuwe Vermeer is zondagavond gestart met 1,2 miljoen livekijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek. Hierin kruipt Omroep Max-presentatrice Dionne Stax in de huid van Het Melkmeisje en maken schilders en kunstenaars eigen interpretaties van een van de zes verloren werken van Vermeer.