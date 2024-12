Hangmatbeleggen in België verkozen tot woord van het jaar, ophef in NL (maar wel veel mooie woorden)

In België is het woord hangmatbeleggen met ruim 46 procent van de stemmen verkozen tot de winnaar van de Van Dale Woord van het Jaar-verkiezing. Hangmatbeleggen is passief beleggen door te investeren in indexfondsen en trackers.

De woorden voorkauwgeneratie en klimaatarts werden tweede en derde bij de verkiezing in België. Vorig jaar won het woord graaiflatie bij onze zuiderburen.

Verkiezingsspijt

In Nederland werd de verkiezing eerder deze maand juist nog afgelast vanwege "een zeer onprettige maatschappelijke discussie". "Er wordt dit jaar nog heftiger gereageerd dan andere jaren", meldde Van Dale Uitgevers, dat daarom in Nederland zelf maar 'polarisatie' koos als Woord van het Jaar om "de tijdgeest te illustreren".

Het woordenboek had niet gedacht dat één van de genomineerde woorden zó gevoelig zou liggen. De term 'transitiespijt' leidde tot wrevel bij de transgemeenschap, waarna ook andere groepen zich ermee gingen bemoeien.

AI-washing en sjoemelscooter

Andere genomineerde woorden waren 'AI-washing', 'beknibbelflatie', 'burn-outbureaucratie', 'comfortwater', 'gen Z-stagiair', 'koeltekloof', 'pieperaanval', 'profnar' en 'sjoemelscooter'. Ook op 'pieperaanval' kwamen veel reacties.

De online verkiezingen worden sinds 2007 georganiseerd. In eerdere edities wonnen woorden als Bokitoproof (2007), swaffelen (2008), selfie (2013), blokkeerfries (2018), prikspijt (2021) en graaiflatie (2023).

Bron: ANP