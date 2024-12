Ministerie: komende tien jaar niet verlost van het lerarentekort

DEN HAAG (ANP) - Scholen zijn de komende tien jaar "niet verlost van het lerarentekort", schrijven ambtenaren van het ministerie van Onderwijs in een jaarlijkse rapportage hierover. Dit jaar is het tekort weliswaar gedaald. Maar dat is volgens staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) een tijdelijk effect dat te maken heeft met het aflopen van het ondersteuningsprogramma tegen corona-achterstanden.

De afgelopen jaren heeft het ministerie van Onderwijs miljarden uitgegeven aan het Nationaal Programma Onderwijs. Dit subsidieprogramma had als doel om achterstanden in te lopen die leerlingen hadden opgedaan tijdens de coronapandemie. Door het geld konden scholen tijdelijk extra personeel aannemen. Die zijn weer beschikbaar voor nieuw werk en daardoor neemt het lerarentekort tijdelijk af.

In het basisonderwijs is momenteel een tekort van 7700 voltijdsbanen. Dat zijn er ongeveer 2100 minder dan een jaar eerder. In het voortgezet onderwijs is het tekort rond de 3800 blijven hangen.

Stijging

Afgezet tegen het totale aantal banen bedraagt het lerarentekort afgerond 8 procent in het basisonderwijs en 5 procent in het voortgezet onderwijs.

Ambtenaren van het ministerie van Onderwijs verwachten dat het tekort in het basisonderwijs de komende jaren eerst licht daalt en daarna stijgt tot boven het huidige niveau. Dat komt onder andere doordat het aantal leerlingen de komende jaren toeneemt, terwijl juist veel leraren en schoolleiders met pensioen gaan.

Tekortvakken

In het voortgezet onderwijs blijven de tekorten de komende tien jaar "voortdurend stijgen", verwachten de opstellers van de rapportage. De leerlingenaantallen nemen weliswaar af, maar het wordt moeilijker om leraren te vinden voor de tekortvakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, Nederlands, Duits, Frans en klassieke talen.

Om het lerarentekort terug te dringen worden volgens staatssecretaris Paul "bergen werk verzet". Ze stelt bijvoorbeeld tevreden vast dat dit jaar circa 2200 zij-instromers uit een ander vakgebied leraar werden en daarmee "het record van vorig jaar benaderd" is. Ze vindt het ook positief dat de regionale samenwerkingen tussen scholen op gang komen en deze leiden tot creatieve oplossingen tegen het lerarentekort.

Zulke resultaten zijn "bikkelhard nodig" volgens de bewindsvrouw. "Want net als op de hele arbeidsmarkt zijn en blijven de tekorten groot."