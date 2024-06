Yentl en de Boer: wij zijn geen Jochem Myjer

Het muzikale cabaretduo Yentl en de Boer houdt niet per se van beroemd zijn. Het duo, bestaande uit Yentl Schieman en Christine de Boer, wil niet op tv komen "om het op tv komen", vertellen ze in gesprek met De Telegraaf. "We zijn geen Jochem Myjer die binnen een paar minuten een tournee uitverkoopt. Maar dat hoeft ook niet."

"Laatst hebben we één keer aan Ik hou van Holland meegedaan, en dat was best leuk. Maar daarna zeggen we weer tien keer nee", zegt De Boer. Maar Ik hou van Holland vonden de twee artiesten "zelf een keer echt leuk om te doen".

In de theaterwereld zijn Schieman en De Boer zeer bekend, maar op straat worden ze niet vaak herkend. Vaker op tv komen om hun zalen te vullen, dat hoeft niet. "Onze zalen zitten al vol. En ik vind het best fijn dat we nog in hartje Amsterdam op een terras kunnen zitten zonder dat iedereen ons doorlopend aanspreekt. We hebben het beste van twee werelden."