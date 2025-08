B&B Vol liefde: trapt Petra in de goedkope versiertrucs en trekt Britt de overdosis eiersalade wel?

Petra paradeert in badpak over Lesbos. Jean-Paul is snel over het vertrek van Yvonne heen en Renske en Daniël vervelen zich dood, of de kijker kan het althans niet meer aanzien.

Petra denkt te weten hoe ze een vrouw moet verleiden. Opzichtig daalt ze in badkleding de trap af en schudt ze als een volleerd actrice met haar borsten voor ze het zwembad in stapt. Trapt de echte Petra in dit soort versiertrucs uit een zelfhulpboek? Lieske in ieder geval wel. Die gaat steeds meer beteuterd kijken en is ineens wel erg stil. Kom op Lieske, dit aanstellerige sierpaardje kun je makkelijk aan.

Nooit meer eiersalade

Bij Jean-Paul kondigt ook Yvonne haar vertrek aan, wegens: gebrek aan contact. Tja je wil je geliefde zo af en toe natuurlijk ook gewoon zelf spreken en dat het dan niet over eiersalade, cava of oesterfeesten gaat. Britt kan dat vast minder schelen. Ze lijkt wel zin te hebben om haar Spaanse aardappel te bespringen. En ze is natuurlijk het uitbundige leven aan de costa meer gewend, al zal zij misschien ook weleens thuis willen lunchen.

Bij Renske en Daniël kabbelt het voort en niet echt op de 'ik heb het gevoel dat we elkaar al jaren kennen'-manier. Een toertje langs een stuwmeer als een stel pensionado's op campertrip, een voorzichtig zelf gezet kopje koffie alsof je bij je schoonmoeder op de bank zit. Het spat er bepaald niet van af, al zijn het natuurlijk lieve mensen. Hopelijk vinden ze allebei iemand die wel het vuurtje in hen kan laten ontbranden.