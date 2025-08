Afpersers dreigen willekeurige slachtoffers met zuuraanvallen: “Het is de standaardprocedure: snel, pijnlijk, levenslang”

De Fraude Helpdesk waarschuwt voor een nieuwe, schokkende manier van afpersing: willekeurige slachtoffers krijgen een mail waarin wordt gedreigd met een aanval met bijtend zuur, tenzij je binnen 24 uur 2000 euro in cryptovaluta betaalt.

De afzender stelt zich in de dreigmails voor als een ingehuurde aanvaller. Onder de naam 'Adam Hall' schrijft hij: “Deze week nam ‘ze’ contact met me op en gaf me de opdracht om zuur in je gezicht te spatten.” Wie ‘ze’ zijn, laat hij in het midden, maar de suggestie is duidelijk: een boze ex, jaloerse collega of anonieme vijand.

Beangstigend

De toon van de mail is beangstigend: “Het is de standaardprocedure: snel, pijnlijk, levenslang. Zonder al te veel gedoe. Als ik geen geld van u ontvang, zullen we de opdracht uitvoeren.” Hij beweert dat zijn opdrachtgever 4000 euro heeft betaald, maar voor de helft is hij bereid de aanval af te blazen.

De Fraude Helpdesk ontving de afgelopen week meerdere meldingen van dit soort e-mails. “Het is een hele nare vorm van afpersing”, zegt woordvoerder Tanja Wijngaarde tegen De Telegraaf. “Hoewel afpersing met erotische video’s ook heel vervelend kan zijn als je daar voor het eerst mee wordt geconfronteerd. Zeker omdat in die mails soms persoonlijke details worden vermeld, zoals wachtwoorden of zelfs een foto van je huis.”

Bluf

Toch is er volgens de helpdesk één belangrijke geruststelling: de afzender bluft. “De afzender heeft geen enkele informatie over u of uw voormalige geliefde of collega’s”, benadrukt de helpdesk. Slachtoffers moeten zich dus niet laten intimideren en zeker geen geld overmaken.

Wat deze vorm van digitale chantage extra grimmig maakt, is dat de dreiging aansluit bij iets wat in het echte leven helaas wel voorkomt. “Deze mails spelen in op een diepe angst voor willekeurig geweld”, zegt Wijngaarde. En die angst is niet ongegrond. In maart nog werd in Nederland een 21-jarige man veroordeeld tot zes jaar cel voor een zwavelzuuraanval.

Londen

Het slachtoffer, een 36-jarige vrouw uit Rotterdam, werd op 11 mei 2023 op klaarlichte dag op straat gevolgd en in haar gezicht bespoten met zuur. Ze liep tweede- en derdegraads brandwonden op. Justitie reageerde geschokt. In het tijdschrift 'Oppertuun' van het Openbaar Ministerie vertelde een officier van justitie: “Daarop zag ik een hele knappe, stralende en gelukkige jonge vrouw. Een vrouw die nu, uit het niets, voor het leven verminkt was. Dat contrast… Echt vreselijk.”

Nederland is niet het enige land waar zuuraanvallen een bekende vorm van geweld zijn. De Britse hoofdstad Londen noteerde een piek in 2017 van maar liefst 472 meldingen van dergelijke aanvallen. Inmiddels is het aantal gedaald tot onder de honderd per jaar.

Psychologisch spel

Het advies van de Fraude Helpdesk is duidelijk: betaal nooit, hoe geloofwaardig of beangstigend de dreiging ook klinkt. “Mensen moeten zich realiseren dat dit een puur psychologisch spel is, bedoeld om geld af te troggelen via angst,” aldus Wijngaarde.

Ontvang je een dergelijke mail? Blijf kalm en meld het bij de Fraude Helpdesk of de politie. Zij kunnen je verder helpen om met deze dreiging om te gaan.