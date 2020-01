Camiel Eurlings heeft weer werk ‘omdat hij een hele mooie man is’.

Nadat alles was misgelopen, was Eurlings alles kwijt. Zijn werk en vooral: zijn reputatie. Over beter: hij had wel een reputatie, maar die was nogal treurig.

Maar zie, hij is weer ‘CEO’. Van luchtvaartdienstverlener Tairs. Tairs zorgt voor gestrande reizigers. Luchtvaartmaatschappijen kunnen Tairs huren om er voor te zoren dat er gezorgd wordt voor reizigers die ergens vast zijn komen zitten, door materiaalpech, stakingen of slecht weer.

Hoe Camiel daar de baas van werd? De eigenaar van het bedrijf tegen De Telegraaf: „Ik heb hem gevraagd voor deze functie, omdat het een aardige vent is, ervaring in de luchtvaart heeft en een hele mooie man is. ”